Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach den in Aussicht gestellten Synergien aus der vereinbarten Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der im Zuge des geplanten Anteilstausches in Aussicht gestellte Wertzuwachs des Energiekonzerns erscheine solide, schrieb Analyst Christopher Laybutt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet je 100 Millionen Euro an Kostensynergien mit einem Gewinnanstieg (EPS) von 4 Prozent./edh/bek Datum der Analyse: 13.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2018-03-13/13:56

ISIN: DE000ENAG999