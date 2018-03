Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der operative Verlust im Jahr 2017 habe seiner Erwartung entsprochen, die Umsätze seien hingegen besser ausgefallen, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass das Biotech-Unternehmen sich darauf vorbereite, den Blutkrebs-Antikörper MOR208 in den USA ab dem ersten Halbjahr 2020 zu vermarkten und dass sich der operative Verlust daher im laufenden Jahr ausweiten werde./ck/bek Datum der Analyse: 13.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2018-03-13/14:01

ISIN: DE0006632003