Die Deutsche Bank hat die Einstufung für United Internet vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Internetkonzern dürfte ein operatives Ergebnis (Ebitda) am oberen Ende der unternehmenseigenen Zielspanne erreicht haben, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank der erstmaligen Vollkonsolidierung von Drillisch sollte das Ebitda im laufenden Jahr um mehr als 20 Prozent zulegen./edh/mis Datum der Analyse: 13.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0053 2018-03-13/14:04

ISIN: DE0005089031