Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 45,50 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, habe das Kaufgebot des Immobilienkonzerns für die österreichische Buwog die Mindestannahmequote von 50 Prozent plus eine Aktie mit knapp 74 Prozent deutlich übertroffen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde die Buwog bereits zum ersten Quartal 2018 voll konsolidiert./edh/das Datum der Analyse: 13.03.2018

ISIN: DE000A1ML7J1