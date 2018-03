Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2) wird eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro ausbezahlen, wie Adler am Dienstag mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 5,78 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,87 Prozent. im letzten Jahr gingen die Aktionäre leer aus. Die Hauptversammlung findet am 9. Mai 2018 in Aschaffenburg statt. Wie Ende Januar berichtet wurde, steigerte Adler im ...

