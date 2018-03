Liebe Leser,

für die Aktionäre der Paion AG verlief das Börsenjahr 2018 bislang ausgesprochen enttäuschend, denn der Kurs des Aachener Biotech-Unternehmens ging nach einem recht versöhnlichen Jahresabschluss zunächst in eine Seitwärtsbewegung über, an die sich Ende Januar ein steiler kurzfristiger Abwärtstrend anschloss. Dieser ließ die Aktie am 6. Februar bei 2,23 Euro ein neues Jahrestief ausbilden.

Von diesem Jahrestief aus stieg der Kurs zunächst zwar wieder deutlich an und ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...