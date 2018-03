Liebe Leser,

die ArcelorMittal Aktie kann sich in dieser Woche erholen, nachdem sie in der vergangenen Woche den sekundären Aufwärtstrend, aus charttechnischer Perspektive, unterschritt. Ein relevanter Unterstützungsbereich befindet sich weiterhin zwischen 25-26,5 Euro je Aktie. Sofern die Aktie darüber bleibt, besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf die Fortsetzung des Trends. Kurse darunter könnten die Aktie in Richtung 200-Wochen-Durchschnitt, der derzeit bei 22,5 Euro je Aktie ... (David Iusow)

