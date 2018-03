Nach den Zöllen auf Stahl und Aluminium hat US-Präsident Trump Abgaben auch auf andere Produkte in den Raum gestellt. Welche Rolle spielt der drohenden Handelskrieg am Anleihenmarkt? Wie reagieren die HSH Nordbank-Anleihen auf die Übernahme? Aktuelle Einschätzungen von Bianca Becker, Anleihen-Expertin an der Stuttgarter Börse.