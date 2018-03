Baden-Baden (ots) -



45-minütige Doku "Spurensuche im Museum - Die Reste einer Bombennacht" / Sonntag, 18. März 2018, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



SWR Moderator Thomas Niemietz, der schon mit nur 1.000 Euro einmal um die Welt reiste, hat eine neue Herausforderung gefunden: Er begibt sich auf Spurensuche in Sachen Geschichte des Südwestens. Niemietz dringt dazu tief ein in die Welt hinter den Vitrinen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe. Über 500 000 Fundstücke lagern in Depots, viele von ihnen unerforscht. Wenn Niemietz es schafft, zu einigen von ihnen spannende Geschichten zu finden, darf er sie in einer eigenen Vitrine im Museum ausstellen. In ihrer Doku "Spurensuche im Museum - Die Reste einer Bombennacht" erzählen Jürgen Vogt und Thomas Niemietz von der Entdeckungsreise zur Geschichte der Exponate. Der Film wird am 18. März um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.



Ein Puzzle aus verbranntem Schrott



Bei seiner Suche im Depot findet Niemietz in einem Regal eine Menge Schrott. Eine Säbelscheide, ein Gewehr, eine Stück Bronze und eine Maske - alles halbverbrannt, verbogen und verrostet. Warum sind die Sachen im Museumsdepot gelandet und nicht etwa auf dem Sperrmüll? Niemietz macht sich an die Arbeit. Zusammen mit Restaurator Detlef Sippel und den Historikern des Landesmuseums gräbt er die Geschichten seiner Fundstücke aus. Schnell stellt er fest: Die Sachen haben eines gemeinsam. Es sind Überreste einer Bombennacht.



Museum zum Anfassen und Entdecken



Das Badische Landesmuseum in Karlsruhe plant derzeit ein neues Museumskonzept. Jeder Bürger soll im gesamten Bestand des Museums auf Spurensuche gehen dürfen. SWR Moderator Thomas Niemietz und sein Team machen mit ihrer Dokumentation für die Reihe "Geschichte und Entdeckungen " den Anfang.



Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen"



"Spurensuche im Museum - Die Reste eine Bombenacht" gehört zur Sendereihe "Geschichte und Entdeckungen". Diese bietet dem Publikum am Sonntagabend um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen aufwendig produzierte Dokus zu unterschiedlichsten Wissensgebieten aus dem deutschen Südwesten. Darunter Alltags, Technik- oder Kulturgeschichte, aber auch Themen wie Archäologie, Geografie, Reise, Tiere und Natur.



Sendung



"Spurensuche im Museum - Die Reste einer Bombennacht" wird am 18. März 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt. Der Film ist eine Produktion von pharemedia im Auftrag des SWR.



