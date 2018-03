Lieber Leser,

Silber bewegt sich weiter seitwärts. Dennoch kann in den nächsten Tagen eine Trendwende entstehen. Diese könnte von den Bullen dominiert werden und der Kurs in die Höhe gedrückt werden. Dazu steht aber noch einiges an Arbeit für das weiße Edelmetall an.

Zu Jahresbeginn brach Silber unter dem Widerstand bei 17,23 $ ein. In der Spitze fiel der Preis an die Unterstützung von 16,26 $. Doch auch durch Druck der Verkäufer konnte sich Silber über der Grenze halten. Der Ausblick ... (Björn Pahlke)

