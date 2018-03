Die genossenschaftlichen Banken rechnen künftig mit weniger Zusammenschlüssen - und machen Front gegen eine einheitliche europäische Einlagensicherung.

Noch hat Olaf Scholz (SPD) das Amt des Finanzministers nicht offiziell aufgenommen. Für den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ist eine seiner ersten Aufgaben aber bereits klar: Scholz müsse eine einheitliche europäische Einlagensicherung verhindern.

"Sein Handeln muss den Interessen der Sparer in Deutschland dienen. Und in deren Sinne dürfte es nicht liegen, die Einlagensicherungssysteme in Deutschland zu vergemeinschaften", sagte Marija Kolak, die neue BVR-Präsidentin, auf der Jahrespressekonferenz des Verbands am Dienstag. "Haftung und Risiko würden weit auseinanderfallen."

Kolak steht seit Anfang des Jahres an der Spitze des BVR. Sie folgte Uwe Fröhlich nach, der zur DZ Bank wechselte. Noch bevor die neue Verbandschefin auf die Jahreszahlen der Volksbanken und Raiffeisenbanken einging, machte sie ihre Forderungen an die ...

