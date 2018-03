Airlines wollen auch auf weniger gefragten Transatlantikstrecken Direktflüge anbieten. Diese Lücke will Airbus mit einer gestreckten Version eines Mittelstrecken-Jets schließen - und neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

Es war im letzten Jahrtausend - genauer am 11. März 1993 - als der A321-Prototyp namens MSN 364 seinen Jungfernflug über die Deutsche Bucht, Niedersachsen und Schleswig-Holstein absolvierte. Weniger als ein Jahr später, am 27. Januar 1994 wurde die erste A321 an die Lufthansa ausgeliefert. Seitdem steuern Tausende Piloten auf Kurz- und Mittelstrecken Modelle des Fliegers überall auf der Welt.

Ab Herbst 2018 wird eine modernisierte Version des Airbus-Vogels auch auf der Langstrecke unterwegs sein und damit den Flugmarkt zumindest aufrütteln. A321neoLR heißt das Flugzeug. "LR" steht hierbei für "Long range", also Langstrecke. Schon jetzt schreiben Experten dem Flieger einen großen Erfolg zu. "Der A321neoLR schließt eine Lücke", sagt Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Denn mit rund 200 Sitzen und einer Reichweite von bis zu 7400 Kilometer bietet Airbus-Flieger Eigenschaften, die kein derzeit neu erhältliches Flugzeug hat: Der A321neoLR ist eine mittelgroße Maschine für verhältnismäßig wenig Passagiere mit einer Reichweite für transatlantische Ziele.

Dieses Segment war früher lange von der Boeing 757 besetzt. Die Maschine bot genau diese Kombination aus Kapazität und Reichweite - wird aber heute nicht mehr gebaut. 1982 konzipiert, endete die Produktion der 757 im Oktober 2004. "Obwohl das Konstruktionsjahr Anfang der Achtziger war, ist dieses Flugzeug heute bei den Airlines noch immer im Einsatz", sagt Großbongardt. Der Grund: Es fehlt ein adäquater Nachfolger für das in die Jahre gekommene Flugzeug - laut dem Experten suchen die Airlines verzweifelt nach einem Flugzeug, das diese Rolle übernehmen kann. Das hat Airbus offenbar gesehen und mit der neuen Variante diese Lücke gefüllt. "Die Verkaufserfolge zeigen das auch bereits", sagt der Luftfahrtexperte. Es ist deshalb auch wenig überraschend, dass Airbus bereits hundert Aufträge für A231neoLR-Maschinen hat. Zu den ersten Kunden sollen Airlines wie die portugiesische TAP, Norwegian, ...

