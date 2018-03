Ab dem 1. September 2017 lösten die Aufzugsnormen EN 81-20 und EN 81-50 die EN 81-1 und EN 81-2 ab. Doch was bedeutet solch eine Anpassung der Normen im Detail? Ziel ist es, die Fahrgäste und das Wartungspersonal eines Aufzuges noch besser zu schützen. Neben noch schwerer entflammbaren Kabinen und besserem Schutz vor dem Einklemmen in den Türen, müssen auch für das Wartungspersonal größere Schutzräume in der Schachtgrube und auf dem Kabinendach vorhanden sein. Hier kann Hengstler mit seinem Sicherheitsrelais H-480 die Aufzugshersteller dabei unterstützen, die kommenden Sicherheitsrichtlinien einzuhalten.

Bei der Entwicklung der neuen Produktfamilie an Sicherheitsrelais stellte man den Kunden in den Mittelpunkt und berücksichtigte die Anforderungen der verschiedenen Märkte. Die deutlich reduzierte Wärmeentwicklung durch das Relais realisiert Hengstler durch eine geringe Spulenleistung. Gleichzeitig weist das sechs-kontaktige Sicherheitsrelais ...

