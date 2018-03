Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Eine geänderte Bilanzierung des Logistikkonzerns ändere nichts an seiner Bewertung der Aktie, schrieb Analyst Ed Steele in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positiv sei, dass die Deutsche Post die Margen aus eigener Kraft steigern könne und stark im Wachstumssegment E-Commerce aktiv sei./bek/gl Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0087 2018-03-13/16:01

ISIN: DE0005552004