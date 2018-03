Der Euro hat sich heute, am Dienstag im späten europäischen Handel weiter mit höheren Notierungen gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,2367 US-Dollar. In der Früh stand er noch deutlich tiefer bei 1,2320 Dollar.Der Auftrieb beim Euro ist auf einen schwächeren US-Dollar zurückzuführen. Die US-Währung geriet am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...