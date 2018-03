Die Analysten der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) stufen in ihrer jüngsten Studie die Aktien der Deutschen Bank weiterhin mit "Selle" ein, senken aber das Kursziel weiter von 10,50 auf 10,00 Euro. Die Deutsche Bank will in Kürze ihre Vermögensverwaltung an die Börse bringen. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...