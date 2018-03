Lange war es nun ein Gerücht, jetzt will die USA tatsächlich Schutzzölle einführen. In Brüssel gibt man sich zwar überrascht, will jedoch dagegen halten und ebenfalls Zölle auf bestimmte US-Importe einführen. Droht und tatsächlich ein "Handelskrieg" wie es Donald Trump martialisch formuliert? Was sind die Folgen für die deutsche Wirtschaft? Eine Einschätzung von Prof. Dr. Hendrik Wolff, Wolff & Häcker Finanzconsulting AG, bei Börse Stuttgart TV.