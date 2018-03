UN-Experten machen das soziale Netzwerk für die Vertreibung der Rohingya mitverantwortlich. Hassrede und Gewalt seien allgegenwertig - ungefiltert.

Wenn Facebook-Nutzer in Myanmar durch ihren Newsfeed scrollen, dann sehen sie eine ganz eigene Realität: Fotos von angeblich mordenden Muslimen und ihrer buddhistischen Opfer, menschenverachtende Karikaturen und Berichte über vermeintliche muslimische Konspirationen.

"Hassrede und Anstiftung zur Gewalt in den Sozialen Medien ist allgegenwärtig, besonders auf Facebook", sagte Marzuki Darusman, Chef der UN-Untersuchungsmission in Myanmar, im Rahmen der Vorstellung seines jüngsten Berichts am Montag. "Das meiste wird nicht überprüft."

Aktivisten kritisieren den Hass auf Facebook in Myanmar schon länger. Doch in ungewöhnlich deutlichen Worten haben sich nun auch die Vereinten Nationen in die Debatte eingeschaltet - und gehen mit dem Sozialen Netzwerk hart ins Gericht. "Ich befürchte, dass Facebook ein Monster geworden ist, und nicht das, was es ursprünglich einmal sein wollte", sagt Yanghee Lee UN-Ermittlerin in Myanmar.

Es sind gewichtige Vorwürfe: Die Experten der Vereinten Nationen machen Facebook damit zumindest indirekt für die Vertreibung der Rohingya mitverantwortlich - eine der schlimmsten humanitären Katastrophen der vergangenen Jahre." Es hat maßgeblich zu dem Ausmaß an Verbitterung, Uneinigkeit und Konflikt in der Gesellschaft beigetragen", sagt UN-Beobachter Darusmann.

Seit dem vergangenen Herbst haben myanmarische Sicherheitskräfte gemeinsam mit Zivilisten mehr als 650.000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit nach Bangladesch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...