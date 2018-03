In einer Studie der europäischen Drogenbehörde belegt Zürich einen unrühmlichen Spitzenplatz: Nirgends wird am Wochenende mehr Kokain konsumiert als an der Limmat.

Wer Freitagabends über die Langstraße streift, wird früher oder später darauf angesprochen - ob er will oder nicht. "Braucht du was?", fragt der Dealer und listet sein Sortiment auf: Haschisch, Ecstasy - und natürlich Kokain. Die angesagten Bars und Clubs im Zürcher Kreis 4 leben vom verruchten Image des Viertels. Drogen sind hier leicht zu bekommen.

Wenn es um Kokain geht, belegt Zürich einen unrühmlichen Spitzenplatz: Nirgends in Europa wird am Wochenende mehr gekokst, zeigt eine aktuelle Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD). Dazu haben Forscher das Abwasser in 56 Städten auf Drogen und deren Abbauprodukte untersucht.

Demnach werden in Zürich täglich mehr als 1.100 Milligramm Kokain pro 1.000 Personen konsumiert. Damit hat sich der Kokainkonsum an der Limmat seit 2015 etwa verdoppelt. Ausgerechnet Zürich, das mit seiner edlen Bahnhofstraße, dem pittoresken Seeufer und der prächtigen Aussicht auf die Alpen jährlich hunderttausende Touristen anzieht, ist damit eine europäische Kokainhochburg.

Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch wirkt, passt durchaus zusammen: Kokain gilt als Partydroge, die vor allem am Wochenende konsumiert wird. Das weiße Pulver kostet deutlich mehr als andere illegale Substanzen - und trifft damit in der wohlhabenden Stadt auf eine kaufkräftige Klientel.

Zudem erfolgt der Konsum fast unsichtbar. Der Schnee rieselt leise. Was nicht bedeutet, dass er keine Probleme verursachen würde. Die Schweiz ringt um den richtigen Umgang mit dem Kokainproblem: Soll der Konsum legalisiert werden - oder macht ...

