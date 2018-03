Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Volkswagen Vorzüge (VW) nach einer Telefonkonferenz zu den endgültigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 213 Euro belassen. Trotz der soliden Resultate und der starken Bilanz habe sich der Autobauer sehr vorsichtig mit Blick auf die neuen Abgasnormen in der Europäischen Union geäußert, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Um die Gewinndynamik der Wolfsburger beurteilen zu können, seien nun die Telefonkonferenzen des VW-Marken-Chefs Herbert Diess am Mittwoch, den 14. März, und der Tochter Audi am Freitag (16. März) sehr wichtig./la/bek Datum der Analyse: 13.03.2018

ISIN: DE0007664039