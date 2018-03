Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -0,43% auf 45,8, davor 6 Tage im Plus (6,68% Zuwachs von 43,12 auf 46), ATX Prime -1,06% auf 1737,61, davor 6 Tage im Plus (2,91% Zuwachs von 1706,63 auf 1756,28), AMS -1,67% auf 118, davor 6 Tage im Plus (13,8% Zuwachs von 105,45 auf 120), Athos Immobilien +2,44% auf 42, davor 6 Tage ohne Veränderung , Immofinanz -1,88% auf 1,926, davor 5 Tage im Plus (4,53% Zuwachs von 1,88 auf 1,96), S Immo -0,13% auf 15,64, davor 5 Tage im Plus (5,67% Zuwachs von 14,82 auf 15,66), Buwog +0,76% auf 28,98, davor 4 Tage im Minus (-0,83% Verlust von 29 auf 28,76), Agrana -0,41% auf 98,3, davor 3 Tage im Plus (1,75% Zuwachs von 97 auf 98,7), VIG -1,8% auf 26,22, davor 3 Tage im Plus (1,68% Zuwachs von 26,26 auf 26,7), Uniqa -2,38% auf 9,21, davor 3 Tage...

