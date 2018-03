Das Gremium der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank erhält viel prominenten Zuwachs.

Die Deutsche Bank hat für den Aufsichtsrat ihrer Vermögensverwaltungstochter DWS prominente Mitglieder gefunden. Evonik-Finanzchefin Ute Wolf soll in das Gremium einziehen, teilte die DWS in dem am Dienstag veröffentlichten Börsenprospekt mit. Auch Margret Suckale, einst Personalchefin bei der Deutschen Bahn und dem Chemiekonzern BASF, und der Unternehmensberater Aldo Cardoso sollen dem Aufsichtsrat angehören. Als Vertreter des Ankeraktionärs Nippon ...

