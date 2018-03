Liebe Leser,

die Schlagzeilen über den Tesla-Hoffnungsträger mit der Nummer 3 wollen einfach nicht abreißen: Wie der Nachrichtendienst Bloomberg kürzlich mitteilte, habe der US-Hersteller Ende Februar zeitweise die Produktion im kalifornischen Fremont eingestellt.

So standen die Maschinen des Werks vom 20. bis 24. Februar komplett still. An jenem Standort werden neben dem verheißungsvollen Model 3 auch die Fahrzeugtypen Model X SUV sowie Model S Sedan produziert.

Ausfall ... (Marco Schnepf)

