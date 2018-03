Neuste Medienmitteilungen

Art Basel und UBS Global Art Market Report: Rückkehr des globalen Kunstmarktes zum Wachstum, China überholt Grossbritannien

Zürich 13. Mar 2018 19:00 Media Releases GlobalMedia Releases AmericasMedia Releases APACMedia Releases EMEAMedia Releases Switzerland

Der Umsatz des globalen Kunstmarktes stieg um 12% auf geschätzte USD 63,7 Mrd., nachdem er zwei Jahre lang rückläufig war

China überholt Grossbritannien knapp als zweitgrösster Kunstmarkt; die USA, wo sich das Umsatzwachstum zum Vorjahr um 16% beschleunigte, nehmen weiterhin die Spitzenposition ein

In Kooperation mit UBS durchgeführte Studien bringen neue Erkenntnisse zum Sammlerverhalten von US-amerikanischen High Net Worth Individuals hervor



Zürich/Basel, 13. März 2018 - UBS und Art Basel veröffentlichten heute den Art Basel and UBS Global Art Market Report. Der Bericht stammt aus der Feder der renommierten Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew und bezieht sich unter anderem auf Studienergebnisse von UBS und UBS Chief Investment Office. Er stellt eine umfassende Analyse des aktuellen internationalen Kunstmarktes auf Makroebene dar und zeigt wichtige Trends im Kontext bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen auf.

Haupterkenntnisse:

Globaler Umsatz: Der Umsatz auf dem Kunstmarkt belief sich 2017 auf rund USD 63,7 Mrd., was einem Anstieg von 12% gegenüber 2016 entspricht. Der Grossteil des Umsatzzuwachses, den Auktionen und Händler erzielten, verdankt sich dem oberen Preissegment. Dazu gehört etwa die Versteigerung des Gemäldes «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci für USD 450 Mio. bei Christie's. Vor allem die Auktionsmärkte fielen mit Rekordpreisen auf.

Der Umsatz auf dem Kunstmarkt belief sich 2017 auf rund USD 63,7 Mrd., was einem Anstieg von 12% gegenüber 2016 entspricht. Der Grossteil des Umsatzzuwachses, den Auktionen und Händler erzielten, verdankt sich dem oberen Preissegment. Dazu gehört etwa die Versteigerung des Gemäldes «Salvator Mundi» von Leonardo da Vinci für USD 450 Mio. bei Christie's. Vor allem die Auktionsmärkte fielen mit Rekordpreisen auf. Führende Kunstmärkte: Die USA waren mit einem wertmässigen Umsatzanteil von 42% der weltweit grösste Kunstmarkt, gefolgt von China (21%) und Grossbritannien (20%). 72% der Umsätze von Händlern in den USA wurden durch lokale Käufer erzielt.

Die USA waren mit einem wertmässigen Umsatzanteil von 42% der weltweit grösste Kunstmarkt, gefolgt von China (21%) und Grossbritannien (20%). 72% der Umsätze von Händlern in den USA wurden durch lokale Käufer erzielt. Asien wächst: Der Kunstmarkt in Asien war 2017 für 23% des globalen Umsatzes verantwortlich. Auf asiatische Käufer, die mehrheitlich aus China (10%) stammten, entfielen 15% der Händlerumsätze. Im Jahr 2016 betrug der Anteil asiatischer Käufer erst 4%. Der Zuwachs belegt, dass die Kaufkraft in Asien allmählich zunimmt.

Der Kunstmarkt in Asien war 2017 für 23% des globalen Umsatzes verantwortlich. Auf asiatische Käufer, die mehrheitlich aus China (10%) stammten, entfielen 15% der Händlerumsätze. Im Jahr 2016 betrug der Anteil asiatischer Käufer erst 4%. Der Zuwachs belegt, dass die Kaufkraft in Asien allmählich zunimmt. Auktionszahlen: Der Umsatz öffentlicher Auktionen im Bereich Kunst und Kunstgewerbe sowie Antiquitäten stieg 2017 um 27% auf USD 28,5 Mrd. Der Anteil der Auktionsverkäufe am Gesamtumsatz betrug 47%. Der grösste Umsatzzuwachs wurde im obersten Preissegment erzielt. Dort nahm der Gesamtwert der Kunstwerke, die für über USD 10 Mio. verkauft wurden, innerhalb von zehn Jahren um 148% und zwischen 2016 und 2017 um 125% zu.

Der Umsatz öffentlicher Auktionen im Bereich Kunst und Kunstgewerbe sowie Antiquitäten stieg 2017 um 27% auf USD 28,5 Mrd. Der Anteil der Auktionsverkäufe am Gesamtumsatz betrug 47%. Der grösste Umsatzzuwachs wurde im obersten Preissegment erzielt. Dort nahm der Gesamtwert der Kunstwerke, die für über USD 10 Mio. verkauft wurden, innerhalb von zehn Jahren um 148% und zwischen 2016 und 2017 um 125% zu. Umsatzentwicklung von Händlern: Die Händlerumsätze stiegen zum Vorjahr um 4% auf knapp USD 33,7 Mrd., was einen Marktanteil von 53% ergibt. Das höchste Umsatzplus zum Vorjahr erzielte das Segment von über USD 50 Mio. Einige Händler in den USA berichteten gegen Ende des Jahres über verstärkte Aktivitäten, wofür die Steuerreform der Regierung Trump und die Abschaffung von «1031 Like-Kind Exchanges» für Kunst verantwortlich waren.

Die Händlerumsätze stiegen zum Vorjahr um 4% auf knapp USD 33,7 Mrd., was einen Marktanteil von 53% ergibt. Das höchste Umsatzplus zum Vorjahr erzielte das Segment von über USD 50 Mio. Einige Händler in den USA berichteten gegen Ende des Jahres über verstärkte Aktivitäten, wofür die Steuerreform der Regierung Trump und die Abschaffung von «1031 Like-Kind Exchanges» für Kunst verantwortlich waren. Kunstmessen: Kunstmessen sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil des globalen Kunstmarktes. Der Umsatzanteil dieser Händler wurde für 2017 auf 46% geschätzt und der Gesamtumsatz auf USD 15,5 Mrd.

Kunstmessen sind nach wie vor ein zentraler Bestandteil des globalen Kunstmarktes. Der Umsatzanteil dieser Händler wurde für 2017 auf 46% geschätzt und der Gesamtumsatz auf USD 15,5 Mrd. Onlineverkäufe: Der Onlinekunstmarkt wuchs in den letzten fünf Jahren um erhebliche 72%, und der Gesamtumsatz kletterte 2017 auf geschätzte USD 5,4 Mrd.

Der Bericht befasst sich mit zwei wichtigen Studien, die von UBS und dem UBS Chief Investment Office durchgeführt wurden:

Aus einer Umfrage über das Sammelverhalten von US-amerikanischen High Net Worth Individuals (HNWI), die in Zusammenarbeit mit Clare McAndrew und ihrem Team im Rahmen der Quartalspublikation Investor Watch von UBS durchgeführt wurde, geht hervor, dass rund 1 Mio. HNWIs bzw. 35% als Kunst oder Antiquitäten sammeln. 93% der Befragten gaben an, dass sie in der Regel weniger als USD 50 000 für Kunstwerke bezahlen. 43% kauften ihre Kunstobjekte vorzugsweise direkt bei einer Galerie oder auf einer Kunstmesse. 73% der Befragten fanden, dass die Leidenschaft für das Sammeln von Kunst zu ihrer Persönlichkeit gehört. 63% waren bereit, Kunst und Kultur zu unterstützen, wobei diese Bereitschaft bei Frauen (71%) höher war als bei Männern (59%). Der Wunsch, lokale und nationale sowie noch lebende Künstler zu unterstützen, war besonders gross. 86% der befragten Sammler sagten aus, dass sie noch nie ein Werk aus ihrer Sammlung verkauft hätten. 73% gaben an, mit einem professionellen Finanzberater zusammenzuarbeiten, und relativ wenige (8%) wendeten sich an einen Kunstberater.

Der UBS/PwC Billionaires Report 2017 zeigt auf, dass sich Milliardäre vermehrt in der Kunst engagieren. Davon zeugt auch, dass weltweit renommierte Sammler immer häufiger auf Medienlisten vertreten sind, sowie die Zunahme von privaten Museen, vor allem in Asien, und die Finanzierung öffentlicher Museen durch Privatpersonen. In Asien leben mittlerweile mehr Milliardäre als in den USA. Das Vermögen der asiatischen Milliardäre dürfte in vier Jahren das der Milliardäre in den USA übersteigen.

Paul Donovan, Chief Economist UBS Global Wealth Management, kommentiert: «Kunst kann Einblicke in unsere komplexe und unberechenbare Welt bieten und etablierte Denkrichtungen hinterfragen. Die Entwicklung des wachsenden und globalisierten Kunstmarktes von heute ist ein Spiegelbild der allgemeinen Wirtschaftstrends und eng mit dem BIP und der HNW-Bevölkerungsschicht verbunden. Wir teilen die Sammelleidenschaft vieler unserer Kunden, weshalb wir auch exklusive Kunstserviceleistungen anbieten. Die Zusammenarbeit mit Dr. Clare McAndrew und Art Basel passt hervorragend zu unserer fortdauernden Analyse der Märkte und Konjunkturdaten für unsere Kunden.»

Clare McAndrew, Gründerin von Arts Economics, fügt hinzu: «Das Jahr 2017 markierte einen Wendepunkt für den Kunstmarkt. Zwei Jahre lang hatte er sich rückläufig entwickelt und war mit Unsicherheiten behaftet. Die Rückkehr des Wachstums kommt den Auktionshäusern, Händlern, Kunstmessen und dem Onlinehandel zugute. Das robuste Vermögenswachstum im oberen Kundensegment, das beschleunigte Ertragswachstum an den Finanzmärkten, das stärkere Konsumentenvertrauen und die Angebotserweiterung wirkten sich trotz politischer Unsicherheiten vorteilhaft auf die Umsatzentwicklung aus. Allerdings profitierte hauptsächlich das obere Preissegment des Kunstmarktes vom Umsatzzuwachs. Klammert man dieses aus, war die Entwicklung überhaupt nicht positiv. Viele Geschäfte standen unter Druck. Diese Divergenz in der Geschäftsentwicklung bereitet nach wie vor Sorge, denn es sind gerade die Geschäfte, die nicht zur Spitzenklasse zählen, die der Mehrheit der Arbeitsplätze in der Branche sichern und für zusätzliche Investitionen verantwortlich sind. Um den wirtschaftlichen Erfolg sicherzustellen, muss der Markt auf allen Ebenen funktionieren.»

Noah Horowitz, Director Americas, Art Basel dazu: «Dieser Bericht bietet eine beispiellose Übersicht und Analyse der aktuellen Verfassung des Kunstmarktes. Die Umsatzbeschleunigung im Jahr 2017 und die global breitere Infrastruktur sind gewiss beruhigend. Der Bericht zeigt jedoch auch klar die hohe Konzentration der Kunstbranche und die rasch veränderliche Dynamik auf. Die Erkenntnisse von Dr. Clare McAndrew sind eine Pflichtlektüre für jeden seriösen Marktteilnehmer oder -kommentator. Sie bieten eine frische Sichtweise auf die brennendsten Probleme im heutigen Kunstgeschäft.»

Den vollständigen Art Basel and UBS Global Art Market Report können Sie (hier: https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/contemporary-art.html) herunterladen.



Hinweise für Redakteure:

UBS und die zeitgenössische Kunst

UBS hat langjährige und weitreichende Erfahrung in der Förderung zeitgenössischer Kunst und verfügt über eine der grössten und bedeutendsten unternehmenseigenen Kunstsammlungen der Welt. Dank seiner globalen Lead-Partnerschaft mit der Art Basel und der Zusammenarbeit mit dem Solomon R. Guggenheim Museum im Rahmen der Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative ermöglicht das Unternehmen Kunden und Kunstfreunden, sich am internationalen Dialog über Kunst und den globalen Kunstmarkt zu beteiligen. Diese Aktivitäten werden ergänzt durch Partnerschaften mit Kunstinstitutionen wie der Fondation Beyeler in der Schweiz, der Galleria d'Arte Moderna in Mailand, dem Nouveau Musée National de Monaco, dem Louisiana Museum of Modern Art in Dänemark, den Deichtorhallen in Hamburg, dem Museo del Palacio de Bellas Artes in Mexico City und der Art Gallery of New South Wales in Sydney, Australien. Mit dem UBS Art Competence Center bietet UBS ihren Kunden Einblicke in die Welt des Kunstmarkts und eine strategische Beratung bei der Betreuung von Kunstsammlungen sowie bei der Nachlassplanung. Das UBS Arts Forum führt aussergewöhnliche Menschen der Kunstwelt zusammen, um wegweisende Ideen rund um die zeitgenössische Kunst zu entwickeln und diskutieren. Weitere Informationen über das Engagement von UBS auf dem Gebiet der zeitgenössischen Kunst finden Sie unter ubs.com/art.

Über das Chief Investment Office von UBS

Das Chief Investment Office (CIO) von UBS beaufsichtigt die Anlagestrategie für Kundenvermögen des gesamten weltweiten Vermögensverwaltungsgeschäfts in Höhe von USD 2,1 Bio. Das CIO hat seinen Sitz in Zürich und verfügt über Strategen und Analysten an den wichtigen Finanzplätzen der Welt, darunter New York, London, Hongkong und Singapur. Das Know-how des CIO umfasst ein komplettes Sortiment von Anlagevehikeln, von Aktien über Anleihen, Währungen und Rohstoffen bis zu alternativen Anlagen und Impact-Investmentfonds.

Über Arts Economics und Clare McAndrew

Arts Economics ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen, das sich ausschliesslich auf die Forschung und Analyse der bildenden und dekorativen Kunst für private und institutionelle Kunden konzentriert. Das Unternehmen wurde 2005 von Clare McAndrew gegründet. Frau Dr. McAndrew ist eine Kulturökonomin, die auf Kunst, Antiquitäten und Sammlerstücke spezialisiert ist. Sie promovierte 2001 in Wirtschaftswissenschaften am Trinity College Dublin, wo sie für vier Jahre Vorlesungen zu diesem Fachgebiet hielt und unterrichtete. Im Jahr 2002 stiess Clare McAndrew als Chefökonomin zur US-Firma Kusin & Company, einer Investmentbanking-Boutique, die auf Kunstinvestitionen fokussiert ist. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in den USA kehrte sie 2005 nach Europa zurück und setzte ihre Tätigkeit auf dem Kunstmarkt im Rahmen einer privaten Forschungs- und Beratungsfunktion für globale Kunden fort. Clare McAndrew gründete Arts Economics 2005 mit dem Ziel, sich der Kunstmarktforschung und -analyse zu widmen. Sie arbeitet mit privaten Beratern und Wissenschaftlern aus verschiedenen Regionen der ganzen Welt zusammen und stellt dem globalen Kunsthandel und Finanzsektor Forschungs- und Beratungsdienstleistungen bereit.

Über die Art Basel

Die 1970 von Galeristen aus Basel gegründete Art Basel ist heute die weltweit führende Kunstmesse für moderne und zeitgenössische Kunst, die an den Standorten Basel, Miami Beach und Hongkong stattfindet. Die Messen sind von der jeweils ausrichtenden Stadt bzw. Region geprägt und besitzen einen ganz individuellen Charakter, der sich in den teilnehmenden Galerien, den ausgestellten Kunstwerken und den Inhalten des Begleitprogramms widerspiegelt, das in Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen konzipiert wird.

Mit einer Anzahl neuer Initiativen hat Art Basel ihr Engagement über Kunstmessen hinaus erweitert. Im Jahr 2014 lancierte Art Basel ihre Crowdfunding-Initiative, die den dringend benötigten Support für aussergewöhnliche nicht kommerzielle Kunstvorhaben weltweit bereitstellt und bislang Mittel von über USD 2 Mio. erhalten hat, um rund 70 Kunstprojekte auf der ganzen Welt zu unterstützen - von Bogota über Ho Chi Minh City und San José bis Kabul. Im Rahmen ihrer 2016 eingeführten Initiative Art Basel Cities arbeitet Art Basel mit ausgewählten Partnerstädten zusammen, um dynamische und themenspezifische Programme, die auf die jeweilige Stadt zugeschnitten sind, zu entwickeln. Die Initiative Art Basel Cities stellt über die Kompetenz und das Netzwerk von Art Basel die Verbindung zum globalen Kunstmarkt her und unterstützt ihre Partner darin, ihre einmalige Kulturlandschaft zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter artbasel.com.

UBS und Art Basel

Die Beziehung zwischen UBS und Art Basel begann 1994, als der Schweizer Finanzdienstleister als Lead Partner für die Austragung der Messe in Basel fungierte. Im Jahr 1999 wurde die Partnerschaft auf die Unlimited-Ausstellungsplattform der Art Basel ausgedehnt, die es Künstlern ermöglicht, sehr originelle und ehrgeizige Projekte zu verwirklichen, und 2002 auf die erstmalige Austragung der Art Basel in Miami Beach. Im Jahr 2014 beteiligte sich UBS an der Art Basel in Hongkong und wurde so offizieller globaler Lead Partner der Art Basel für alle drei renommierten Standorte. Im Juni 2016 haben Art Basel und UBS verkündet, dass sie gemeinsam jährlich einen umfassenden neuen Kunstmarktbericht der bekannten Kulturökonomin Dr. Clare McAndrew in Auftrag geben werden. Als Global Lead Partner unterstützt UBS ausserdem die jüngste Initiative der Art Basel, das «Art Basel Cities»-Programm, das dieses Jahr in Buenos Aires erstmals stattfindet.

