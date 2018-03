Liebe Leser,

RWE hat die Kooperation mit E.ON zur Neuordnung des Energiemarktes und Aufspaltung von Innogy genutzt. Die Aktie legte auch am Dienstag zunächst weiter an Wert zu und pirschte sich damit dicht an die 20-Euro-Marke heran, doch im weiteren Verlauf des Tages ging es infolge von Gewinnmitnahmen wieder etwas nach unten. Chartanalysten gehen indes davon aus, dass die Aktie nur einen kleinen Zwischenstopp einlegt und anschließend wieder neue Tops ansteuert. Denn: Die Aktie hat den ... (Frank Holbaum)

