SUNNYVALE, Kalifornien, 13. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - VITEC, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Videokodierung und Streaming-Technologien, hat sein Ecosystem hochmoderner Lösungen für die HEVC-Videoverteilung um den brandneuen MGW Diamond Encoder und den VITEC Playout-Server erweitert. Der Playout-Server ist eine vielseitige Punkt-zu-Punkt-Lösung für die HEVC-Verteilung. Der MGW Diamond Encoder, der bei der NAB-Show 2018 zum ersten Mal vorgestellt wird, erweitert die VITEC HEVC-Familie um die HEVC-Vierkanal-Kodierung in kompakter Form. Der neue VITEC Playout-Server stellt eine effiziente Plattform für die Steuerung, Aufnahme, Vorschau und die Verteilung von IPTV-Streams dar, der das Punkt-zu-Punkt HEVC Contribution Ecosystem von VITEC ergänzt.

"Wir wissen, dass unsere Kunden weit mehr als ein Universal-Streaming-System wollen, und dass sie sich die enorme Bandbreitenersparnis von fortgeschrittener HEVC-Komprimierung zunutze machen möchten", sagte Mark D'Addio, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing bei VITEC. "Darum erweitern wir unser HEVC-Angebot, das ein vollständiges Ecosystem mit Kodierungs- und Dekodierungslösungen für eine breitere Anwendungs- und Bedarfspalette bereitstellt. Zusammen mit dem VITEC Playout-Server bieten wir eine zuverlässige Plattform für die Lieferung von HEVC-Streams über die anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen - sogar über die Cloud."

Bei der NAB-Show 2018 wird VITEC sein Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt-Angebot für HEVC-Streaming ausstellen. Hierzu gehört die preisgekrönte hardwaregestützte MGW Ace HEVC Kodierungs-/Dekodierungslösung. Unter Anwendung von VITECs 4:2:2 10-Bit HEVC-Kodierer-Dekodierer der 2. Generation bietet das kompakte, leistungsfähige Streaming-Gerät beispiellose Videoqualität und hocheffektive Bandbreitenkomprimierung. Der integrierte fortschrittliche Streamingschutz garantiert zuverlässige Videoverteilung in jedem Netzwerk, auch im Internet.

VITEC wird den neuen MGW Diamond, einen kompakten energieeffizienten und tragbaren HEVC und H.264 HD/SD-Kodierer, vorstellen. Der Kodierer ist ideal für jede mehrkanalige Broadcast-Anwendung, die strikte Anforderungen an Größe, Gewicht und Leistung stellt (SwaP). Der MGW Diamond liefert HEVC-Kodierung mit nur einem Bruchteil des Fußabdrucks vergleichbarer Kodierer und hat die Kapazität, bis zu vier 3G/HD/SD-SDI oder Composite-Eingänge aufzunehmen und bis zu acht Kanäle live zu streamen.

Das VITEC HEVC-Ecosystem wird durch den neuen VITEC Playout-Server vervollständigt. Dieser bietet eine effiziente Plattform für die Steuerung, Aufnahme und Vorschau von IPTV-geschützten Streams, die von VITEC-Kodierern von jedem Ort übertragen und dann innerhalb des Zielnetzwerks verteilt werden, sei es als Rebroadcast, Videos auf Abruf oder andere Anwendungen. Der Server ist die perfekte Lösung für hochqualitative, zuverlässige Verteilung mit geringer Bandbreite über das Internet bei gleichzeitiger Vermeidung der kostspieligen und weniger flexiblen Infrastruktur der Glasfaser- oder Satellitenübertragung. Hierduch werden drastische Einsparungen bei den Betriebskosten (OPEX) möglich.

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von VITEC finden sich unter www.vitec.com (http://www.vitec.com/).

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie Kirchen. © 2018 VITEC

PR-Link: www.ingearpr.com/VITEC/180313VITEC.docx (http://www.ingearpr.com/VITEC/180313VITEC.docx)

Bild-Link: http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_MGW_Diamond.jpg (http://www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_MGW_Diamond.jpg)

Besuchen Sie VITEC auf der NAB-Show 2018 an Stand SL6821

Medienkontakt:

Peggy Blaze

InGear

Tel: +1 (818) 357-3693



Email: peggy@ingearpr.com (mailto:peggy@ingearpr.com)

Links zu sozialen Netzwerken:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vitec-multimedia (https://www.linkedin.com/company/vitec-multimedia)

Twitter: https://twitter.com/Vitec_MM (https://twitter.com/Vitec_MM)

YouTube: http://www.youtube.com/user/vitecmm (http://www.youtube.com/user/vitecmm)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: VITEC via Globenewswire