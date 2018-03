Micellar Water Lash Wash Conditioning Eye Makeup Remover ab dem 1. April zu haben



Ventura, Kalifornien (ots/PRNewswire) - RevitaLash® Cosmetics, führend in der Kategorie Wimpern und Brauen, ist erfreut, das neueste Element seiner Palette der Produkte unter ärztlicher Führung vorstellen zu können, den Micellar Water Lash Wash Conditioning Eye Makeup Remover. Dieser lindernde Lash Wash ist speziell geeignet, die vollständige Pflege und Konditionierung von Wimpern, Brauen und Lidern zu unterstützen. Das Produkt ist frei von Öl und kann somit zusammen mit Wimpernverlängerungen genutzt werden.



Micellar Water Lash Wash wurde von Augenärzten und Dermatologen geprüft und hat in einer unabhängigen Verbraucherstudie nachgewiesen, Schmutz, Öl und Make-up mittels Micelle-Technik zu entfernen. Inhaltsstoffe wie Panthenol, Aloe und Kamille befeuchten und stärken Wimpern und Brauen.



"RevitaLash Cosmetics sucht weiterhin nach innovativen Möglichkeiten, damit Verbraucher Wimpern und Brauen pflegen können, und unterstützt zudem die fortlaufende Beliebtheit von Pflegediensten für Wimpern und Brauen" sagte Lori Jacobus, Chief Marketing Officer von RevitaLash Cosmetics. "Unsere Marke wird von Ärzten geführt und unser Ziel ist weiterhin, die besten Produkte ihrer Kategorie für die Verschönerung von Auge und Haar auf den Markt zu bringen. Diese Produkte wirken kosmetisch und halten ihre Versprechen, wie unsere bisherigen Conditioner für Wimpern und Brauen."



In einer unabhängigen Verbraucherstudie gaben 99 % der Benutzer an, dass ihr Augenbereich sich angenehmer anfühle, 97 % sagten, das Produkt hinterlasse keine unangenehmen Rückstände, 95 % vertraten die Meinung, ihr Augenbereich fühle sich nach der Nutzung sauber an, und 93 % bestätigten, dass ihr (nicht wasserfestes) Make-up einfach zu entfernen war.



"Micellar Water Lash Wash rundet unser Angebot im Bereich der Wimpern und Brauen ab", sagte Dr. Michael Brinkenhoff, Gründer und CEO von RevitaLash Cosmetics. "Wir sind weiterhin der Ort der Wahl für gesunde Wimpern und Brauen."



RevitaLash Cosmetics Micellar Water Lash Wash kostet 36 USD und wird ab dem 1. April bei RevitaLash.com und in Salons, Spas und Medi-Spas in 62 Ländern verfügbar sein.



Informationen zu RevitaLash Cosmetics



RevitaLash Cosmetics ist weltweit führend bei der Entwicklung moderner Produkte für die Verschönerung von Wimpern, Brauen und Haar. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und in der Kollektion finden sich die preisgekrönten RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner und RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, die in mehr als 10.000 Arztpraxen, Spas, Salons und im spezialisierten Einzelhandel weltweit erhältlich sind. RevitaLash Cosmetics unterstützt die gemeinnützige Krebsforschung und spendet einen Teil seiner Einkünfte für Forschung und Information. Das Unternehmen ist im gesamten Jahresverlauf im Bereich Brustkrebs aktiv, nicht nur im Oktober. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced ist nicht in Kalifornien erhältlich.]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/653485/RevitaLash_Cosmetics_Logo.jpg



OTS: RevitaLash Cosmetics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129906 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129906.rss2



Pressekontakt: Sarah Stinn 212.986.7000 sstinn@behrmanpr.com