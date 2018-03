Liebe Leser,

eine Meldung in der vergangenen Woche hat bei den Anlegern der Aurelius SE pure Begeisterung ausgelöst. Konkret: Der Vorstand möchte der Hauptversammlung eine Dividende von 5,00 Euro je Aktie vorschlagen. Der Kurs der Aktie ist wieder auf gutem Weg in Richtung alter Höchststände. Die Aktie notiert heute bei etwa 58 Euro. Im März des letzten Jahres stand der Kurs mal bei rund 66 Euro, anschließend rauschte er bis auf knapp 34 Euro in den Keller. Eine Shortseller-Attacke war ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...