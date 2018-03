FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BS7 XFRA US1090431099 BRIGGS STRAT. CORP DL-,01 0.113 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.041 EUR

BBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.122 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.113 EUR

A5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.324 EUR

NVP6 XFRA TH0212010R19 TPI POLENE -NVDR- BA 1 0.001 EUR

NZT XFRA NZTELE0001S4 SPARK NEW ZEALAND LTD. ON 0.084 EUR

COVR XFRA IE00BF8HV717 PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 0.855 EUR

RMP1 XFRA GB00BJT0FF39 RM PLC LS-,022857142 0.056 EUR

A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.039 EUR

NGLB XFRA GB00B1XZS820 ANGLO AMERICAN DL-,54945 0.438 EUR

HOF XFRA GB00B0744359 ESSENTRA PLC LS -,25 0.162 EUR

OTT XFRA GB0006091408 A+J MUCKLOW GRP LS-,25 0.057 EUR

BW8 XFRA GB0004726096 SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333 0.060 EUR

H2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.166 EUR

IUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.061 EUR

3P7 XFRA DK0060252690 PANDORA A/S DK 1 1.208 EUR

TM2 XFRA DK0010311471 SYDBANK NAM. DK 10 1.518 EUR

CBGB XFRA DK0010181759 CARLSBERG A/S NAM. B DK20 2.148 EUR

CBGA XFRA DK0010181676 CARLSBERG A/S NAM. A DK20 2.148 EUR

FQV XFRA US84863T1060 SPOK HLDGS INC. DL-,0001 0.101 EUR

M3V XFRA DE000A0LBFE4 MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. 0.950 EUR

EUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.074 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 1.356 EUR

83S XFRA GB00BNGWY422 SSP GROUP PLC (WI) LS-,01 0.055 EUR

BBZA XFRA CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20 2.822 EUR

RHO XFRA CH0012032113 ROCHE HLDG AG INH. SF 1 7.099 EUR

RHO5 XFRA CH0012032048 ROCHE HLDG AG GEN. 7.099 EUR

3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.107 EUR

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.267 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.054 EUR

C7W XFRA CA13677F1018 CDN WESTERN BANK 0.157 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.211 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.082 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.124 EUR