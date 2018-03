Die Elektro- und Elektronikindustrie bleibt eine zentrale Säule der österreichischen Wirtschaft. Mit rund 300 Unternehmen und 62.058 Beschäftigten stellte sie laut Erhebungen des Branchenorgans Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) auch im Jahr 2016 den zweitgrößten Industriezweig der Alpenrepublik (abschließende Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor). Mit 15,3 Milliarden Euro erreichte der abgesetzte Produktionswert der Branche den bisher höchsten Wert. Auch beim Umsatz legten österreichische Elektro- und Elektronikunternehmen deutlich auf 18,9 Milliarden Euro zu - ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Industriezweig ist traditionell sehr exportorientiert, so überrascht es kaum, dass auch 2016 80 Prozent der Waren in das Ausland abgesetzt wurden. In absoluten Zahlen war die Exportleistung angesichts einer schwächelnden Konjunktur und verhaltener Investitionen im EU-Raum dabei jedoch leicht rückläufig.

Ein Produktionsplus wurde in fast allen Sparten erzielt. Auffällig ist vor allem die ausgeprägte Steigerung im Bereich der elektronischen Bauelemente, die um 16,1 Prozent wuchsen. Nicht nur machen diese den größten Teil des Gesamtproduktion aus, sie gelten auch als Frühindikator für die Entwicklung der gesamten Branche. Den größten Zuwachs innerhalb der Segmente erzielten mit 23,2 Prozent die Hersteller ...

