MAX Automation SE treibt Fokussierung auf Kerngeschäft voran DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Verkauf MAX Automation SE treibt Fokussierung auf Kerngeschäft voran 14.03.2018 / 08:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG MAX Automation SE treibt Fokussierung auf Kerngeschäft voran - Veräußerung der Gruppengesellschaft NSM Packtec GmbH an chinesische Ningbo Lehui International Düsseldorf / Ahaus, 14. März 2018 - Die MAX Automation SE hat den Verkauf der NSM Packtec GmbH, einer Tochter der Gruppengesellschaft NSM Magnettechnik GmbH, vollzogen (Closing). Mit dem Desinvestment fokussiert sich der Spezialist für den Hightech-Maschinenbau im Konzernbereich Industrieautomation weiter auf seine Hauptgeschäftsfelder. Käufer der NSM Packtec GmbH ist die chinesische Ningbo Lehui International, einer der führenden Anbieter des Landes von Anlagen für die Abfüllung und Verpackung von Getränken und Lebensmitteln. Die MAX Automation folgt mit dem Verkauf ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategie 2021. Diese sieht im Konzernbereich Industrieautomation eine Konzentration auf die vier Geschäftsfelder Mobility Automation, Process Technologies, Life Science Automation und New Automation Technologies vor. In diesen Geschäftsfeldern bestehen attraktive Wachstumstreiber wie die Senkung der CO2-Emissionen bei Kraftfahrzeugen, die zunehmende Bedeutung von nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen in der Mobilität, die Entwicklung vernetzter Anwendungen in der Industrie 4.0 oder das stetig zunehmende Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung mit entsprechend positiven Effekten auf die Medizintechnik-Branche. Die NSM Packtec mit Sitz in Ahaus verfügt über eine umfassende Expertise für Anlagen zur Abfüllung und Verpackung von Lebensmitteln in der Molkereiindustrie und der Industrie für alkoholfreie Getränke. Sie hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelt und als kompetenter und zuverlässiger Partner ihrer Kunden positioniert. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter. Der neue Eigentümer Ningbo Lehui International wird dem Unternehmen ein ideales Umfeld bieten, um sich auf internationalen Wachstumsmärkten in der Verpackungsautomation, insbesondere in Asien, weiterzuentwickeln und Synergiepotenziale zu nutzen. Der Veräußerung ging ein strukturierter Verkaufsprozess voraus, der von der chinesischen Investmentbank Essence mit Sitz in Shanghai als M&A-Berater begleitet wurde. Daniel Fink, CEO der MAX Automation SE: "Mit dem Verkauf der NSM Packtec vollziehen wir den nächsten Schritt in unserer Wachstumsstrategie 2021. Diese sieht die Konzentration unseres Geschäfts auf klar definierte nachhaltige Wachstumsbereiche im In- und Ausland vor. Bei unserer Internationalisierung auf dem asiatischen Markt legen wir einen besonderen Schwerpunkt auf Schlüsselbranchen wie die Automobil- und die Medizintechnik-Industrie. Wir sind davon überzeugt, dass Ningbo Lehui International gute Voraussetzungen für die künftige Entwicklung der NSM Packtec in der dynamisch wachsenden Lebensmittel- und Molkereiindustrie in Asien bietet." Kontakt: Frank Elsner / Frank Paschen Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: +49 - 5404 - 91 92 0 Fax: +49 - 5404 - 91 92 29 Über die MAX Automation SE Die MAX Automation SE (WKN: A2DA58) mit Sitz in Düsseldorf ist ein international tätiger Hightech-Maschinenbaukonzern und führender Komplettanbieter integrierter und komplexer System- und Komponentenlösungen. Das operative Geschäft gliedert sich in zwei Konzernbereiche: Im Bereich Industrieautomation agiert der Konzern durch sein umfassendes technologisches Know-how als Innovationsführer in der Entwicklung und Fertigung von integrierten und proprietären Lösungen für Produktion und Montage in den Branchen Automobilindustrie, Medizintechnik, Verpackungsautomation und Elektronikindustrie. Im Bereich Umwelttechnik entwickelt und installiert MAX Automation technologisch komplexe Anlagen für die Recycling-, Energie- und Rohstoffindustrie. www.maxautomation.com 14.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MAX Automation SE Breite Straße 29-31 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 90991-0 Fax: +49 (0)211 90991-11 E-Mail: Investor.Relation@maxautomation.com Internet: www.maxautomation.com ISIN: DE000A2DA588 WKN: A2DA58 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 663863 14.03.2018

