Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Engie nach Jahreszahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Energieversorger habe den Markt positiv überrascht, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der abgeschlossenen Neuausrichtung, wolle Engie nun wieder wachsen. Die in Aussicht gestellte Dividendenanhebung sei daher ein Zeichen der Zuversicht./ck/zb Datum der Analyse: 14.03.2018

AFA0004 2018-03-14/08:21

ISIN: FR0010208488