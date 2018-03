Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-03-14 / 08:20 _SNP Schneider-Neureither SE solution is certified as powered by SAP NetWeaver_ *SNP Interface Scanner 17.12 erhält Zertifizierung Powered by SAP NetWeaver* Nach SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation weitere SNP Transformationssoftware von SAP zertifiziert *Heidelberg, März 2018 -* Wie SNP Schneider-Neureither & Partner SE jetzt mitteilte, hat nach dem SNP Transformation Backbone(R) 17.07 with SAP Landscape Transformation auch der SNP Interface Scanner 17.12 die SAP-Zertifizierung "SAP Certified Powered by SAP NetWeaver" erhalten. Anwendungen "powered by SAP NetWeaver"" sind von SAP autorisiert, auf der SAP NetWeaver-Technologieplattform zu laufen oder nutzen SAP NetWeaver zur Entwicklung. Der SNP Interface Scanner 17.12 ermöglicht es, Schnittstellen mit geringem Aufwand automatisch zu analysieren und zu dokumentieren. Das verschafft Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Systemlandschaft und in die Veränderungen im Zeitablauf. Ungenutzte Schnittstellen und nicht mehr benötigte Verbindungen, z.B. zu Testsystemen, werden identifiziert und eliminiert, Geschäftsprozesse somit optimiert und die Agilität und Sicherheit der IT-Systeme gesteigert. Das SAPIntegration and Certification Center (SAP ICC) hat neben dem SNP Interface Scanner 17.12 auch den SNP Transformation Backbone 17.07 with SAP Landscape Transformation als "powered by SAP NetWeaver" zertifiziert. Lösungen, die SAP NetWeaver nutzen, können schneller und einfacher in SAP-Lösungsumgebungen integriert werden. Kunden profitieren von einer verbesserten Interoperabilität mit SAP-Anwendungen und dem großen Ökosystem von Lösungen, die auf SAP NetWeaver laufen. Durch die Auswahl einer SAP-zertifizierten Lösung können auch die IT-Investitionskosten und -risiken insgesamt gesenkt werden. "Wir freuen uns sehr, dass der SNP Interface Scanner 17.12 die ABAP 7.0-Zertifizierung powered by SAP NetWeaver erfolgreich durchlaufen hat", so Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP SE. "Dass der SNP Interface Scanner auf SAP NetWeaver laufen und mit anderen auf SAP NetWeaver basierenden Lösungen zusammenarbeiten kann, wird sich für unsere heutigen und zukünftigen Kunden als äußerst vorteilhaft erweisen. Es ist ein weiterer Beleg für die hohe Leistungsfähigkeit der SNP Software. Die Zertifizierungen versetzen uns in die Lage, Unternehmen bei Datenanalyse- und Transformationsprojekten, insbesondere im Bereich SAP S/4HANA, noch besser zu unterstützen. Gleichzeitig setzen wir weitere Impulse für den Ausbau des Softwaregeschäfts." *Über SNP* Die SNP SE unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP Landscape Transformation sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen vorläufigen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com [1] *SNP Pressekontakt * Paola Krauss Telefon: +49 172 72 95 928 E-Mail: paola.krauss@snpgroup.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-03-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Dossenheimer Landstraße 100 69121 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637 Fax: +49 6221 6425 470 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 663633 2018-03-14 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1a3a066747f88990a6d3e1ffd0864a74&application_id=663633&site_id=vwd&application_name=news

