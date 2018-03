Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S auf "Underweight" belassen. Die Kurserholung der Aktie des Kasseler Salz- und Düngerherstellers erscheine ihm verfrüht, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Chemiebranche. Zwar seien die Preise für das Kalidünger-Produkt MOP wegen eines verringerten Angebots im Quartalsvergleich leicht gestiegen, doch die Preise für die andere Sorte, SOP, seien gleich geblieben. Zudem rechnet er mit einem steigenden Angebot an Kalidünger in der zweiten Jahreshälfte./ck/ag Datum der Analyse: 14.03.2018

ISIN: DE000KSAG888