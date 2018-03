Na bitte, es geht doch. Nachdem der Triebwerkbauer Rolls-Royce (WKN: A1H81L) im letzten Jahr einen Verlust in Höhe von 4,6 Mrd. GBP ausweisen musste, ist das Unternehmen nun wieder deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Nettoergebnis beträgt nun 4,9 Mrd. GBP. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 16,3 Mrd. GBP. Der Kurs reagierte prompt. Er machte am 7. März einen regelrechten Satz: von 8,27 auf zeitweise 9,50 GBP. Das ist ein Anstieg um fast 15 Prozent! Aktuell (Stand: 14. März 2018) notiert die Aktie bei 9,02 GBP ...

