Jena (pts008/14.03.2018/10:00) - Forscher des europäischen Security-Herstellers ESET haben sich eine aktuelle Malware-Kampagne der asiatischen Hacker-Gruppe OceanLotus genauer angesehen. Diese Gruppe ist auch unter den Namen APT32 oder APT C-00 bekannt und greift vor allem Ziele in Ostasien an. Laut den Forschungsergebnissen nutzen die Cyberkriminellen zwar weitgehend die gleichen bekannten Prozesse wie bei vorherigen Angriffe, aber eine neue Backdoor. Ein White Paper von ESET zeigt die verschiedenen Methoden für drei Ziele auf: Nutzer zur Ausführung der Backdoor verleiten, die Malware-Analyse verzögern und Entdeckung verhindern. Erfolgreiche Methoden in neuem Gewand OceanLotus attackiert vorwiegend Unternehmens- und Behörden-Netzwerke in Vietnam, den Philippinen, Laos und Kambodscha. Im vergangenen Jahr hat die Gruppe über einen Vorfall namens Operation Cobalt Kitty das Top-Management eines weltweit tätigen Unternehmens mit Sitz in Asien angegriffen, um sensible Geschäftsinformationen zu stehlen. Laut den aktuellen Ergebnissen setzt die Gruppe diverse Methoden ein, damit potentielle Opfer gefährliche Dropper, inklusive Double Extension und gefälschte Anwendungen wie Word oder PDF, aktivieren. Diese Dropper befinden sich meist im Anhang einer E-Mail. ESET hat aber auch gefälschte Installationsprogramme und Software-Updates entdeckt, welche die gleiche Backdoor-Komponente übertragen. Die Wirkungsweise In der Studie stellt ESET dar, wie die aktuelle Backdoor von OceanLotus Schadprogramme auf einem System ausführen kann. Der Installationsprozess basiert dabei vorwiegend auf einem Dokument als Köder, das an eine Zielperson geschickt wird. Anschließend werden In-Memory-Prozesse und eine Side-Loading-Technik eingesetzt, um die Backdoor zu aktivieren. Alexis Dorais-Joncas, Security Intelligence Team Lead bei ESET, sagt: "Die Aktivitäten von OceanLotus zeigen, dass die Gruppe durch eine sorgfältige Auswahl ihrer Ziele möglichst unentdeckt bleiben möchte. Doch das wahre Ausmaß ihrer geplanten Aktionen haben die ESET-Forscher aufgedeckt." Demnach begrenzt die Hacker-Gruppe die Verteilung ihrer Malware und nutzt verschiedene Server, damit keine einzelne Domain oder IP-Adresse Aufmerksamkeit erregt. Durch Verschlüsselung der Payload in Kombination mit Side-Loading bleibt OceanLotus weitgehend unentdeckt. Denn es scheint so, als ob legitime Anwendungen die schädlichen Aktivitäten auslösen. Während die Gruppe es geschafft hat, bis zu einem gewissen Grad im Verborgenen zu arbeiten, hat ESET ihre neuen und veränderten Aktivitäten erkannt. Der ESET Malware-Forscher Romain Dumont, ergänzt: "Unsere Threat Intelligence hat aussagekräftige Daten veröffentlicht. Demnach aktualisiert diese Gruppe ständig ihr Toolkit und bleibt weiterhin sehr aktiv und gefährlich." Mehr zu den Forschungsergebnissen von ESET über die Aktivitäten von OceanLotus gibt es hier: https://www.welivesecurity.com/2018/03/13/oceanlotus-ships-new-backdoor Globale Angriffe auf staatliche Organisationen und kritische Infrastruktur ESET beobachtet seit längerem verstärkt Aktivitäten von Hacker-Gruppen im Bereich Cyber-Spionage, wie beispielsweise Attacken der Turla-Gruppe auf osteuropäische Diplomanten und Botschaften, oder gezielte Malware-Angriffe auf kritische Infrastrukturen. https://www.welivesecurity.com/deutsch/2018/01/10/turlas-installer-backdoor-mosq uito https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2018/01/ESET_Turla_Mosquito.pd f Das weltweite Forscherteam veröffentlicht regelmäßig seine Ergebnisse auf dem ESET Security-Blog: https://www.WeLiveSecurity.de (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Michael Klatte Tel.: +49 364 13114 257 E-Mail: michael.klatte@eset.de Website: www.eset.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180314008

March 14, 2018 05:00 ET (09:00 GMT)