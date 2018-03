Unterföhring - Leerverkäufer Third Point LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG auf: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Third Point LLC starten eine Short-Attacke auf die Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).

Den vollständigen Artikel lesen ...