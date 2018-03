Die International Panel Physicians Association wählt QFT-Plus aufgrund seines bewährten Nutzens bei der Diagnose latenter TB-Infektionen aus

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) teilte heute mit, dass QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus), der Goldstandard für präzise, kosteneffektive Tests auf latente Tuberkuloseinfektionen, von der International Panel Physicians Association (IPPA) die Empfehlung für die Verwendung beim medizinischen Einwanderungs-Screening erhalten hat. Die IPPA ist eine Ärztegruppe, die auf gemeinnütziger Basis im Bereich Fortbildung tätig ist und mit Ländern kooperiert, die Immigranten und Flüchtlinge aufnehmen, u. a. Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA. Der Intergovernmental Physician Training Summit 2018 der IPPA findet vom 12.-16. März in Kuala Lumpur, Malaysia, statt.

In einer aktuellen Erklärung bezeichnete die IPPA die moderne Klasse der als Interferon-Gamma Release Assays (IGRAs) bekannten TB-Tests als "von wesentlicher Bedeutung für die Sicherheit und Effizienz bei der Erkennung von TB-Infektionen". Die Vertragsärzte, bei denen es sich um medizinisch geschulte, zugelassene und erfahrene Ärzte handelt, die im Ausland praktizieren und von den Regierungen aufnehmender Länder mit der Durchführung der obligatorischen medizinischen Untersuchungen von Migranten vor Reiseantritt beauftragt wurden, müssen nun IGRAs für das TB-Screening verwenden. Für die USA sind über 760 Vertragsärzte im Ausland für Untersuchungen von mehr als einer halben Million Immigranten pro Jahr verantwortlich, die einen dauerhaften rechtmäßigen Aufenthaltstitel in den USA erhalten.

Die IPPA erklärte, dass sie "QFT Plus empfiehlt, der ein von der FDA genehmigter IGRA ist und im Rahmen unabhängiger Peer-Reviews von Fachzeitschriften strengen Prüfungen unterzogen und validiert wurde". QuantiFERON-TB Gold Plus, die vierte Generation der marktführenden IGRA-Technologie von Quantiferon ist der einzige IGRA-Test, der von der Gruppe der Vertragsärzte empfohlen wird. Die Ärztegruppe erklärte zudem, dass "IGRAs nennenswerte Vorteile gegenüber TST aufweisen, u. a. eine höhere Genauigkeit bei Menschen mit BCG-Impfung, Ergebnisse nach nur einem Besuch und quantitative elektronisch vom Labor übermittelte Ergebnisse, die vertraulich sind und nur geringe bis gar keine Subjektivität aufweisen." Viele nicht in den USA geborene Personen wurden mit BCG geimpft, insbesondere Personen aus Ländern mit einer hohen TB-Prävalenz.

