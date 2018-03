Es hat nicht gereicht, um die Klasse zu halten: Am kommenden Montag steigt ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006) aus dem TecDAX ab. Damit reduziert sich die Wahrnehmung der Aktie durch institutionelle Anleger - aber muss sie deswegen fallen? Vor dem Abstieg am 19. März verkaufen die Fonds, die den TecDAX abbilden, die Aktie natürlich, sie gehört ja nicht mehr zu Portfolio. Aber danach sollten vor allem die fundamentalen Daten das Kursbild beeinflussen - die Hoffnungen und Befürchtungen in Bezug auf die Frage, wann und wie weit es beim Netzwerk-Infrastruktur-Spezialisten wieder voran geht. Das zweite Halbjahr 2017 war ja an Unerfreulichem kaum zu überbieten:

Gekappte Prognosen, enttäuschende Quartalszahlen, Stellenabbau. Das Gesamtjahresergebnis lag beim Umsatz spürbar, beim Gewinn erheblich unter ...

