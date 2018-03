Die Analysten der Berenberg Bank haben für die Aktien des Beleuchtungsspezialisten Zumtobel sowohl die Verkaufsempfehlung "Sell" als auch das Kursziel von 8,0 Euro bestätigt.

Die jüngsten Drittquartalszahlen wurden beim Umsatzausweis im Rahmen der Erwartungen bewertet, schreibt die Berenberg-Expertin Charlotte Friedrichs. Das Betriebsergebnis hatte moderat positiv überrascht. Für das laufende Geschäftsjahr werde von der Berenberg Bank wegen zusätzlichen Restrukturierungskosten aber nun keine Dividendenausschüttung mehr erwartet. Die Bestätigung des "Sell"-Votums wurde zudem mit der Unsicherheit über die Zukunftsstrategie des Unternehmens und der fortgesetzten "underperformance" der Aktie begründet.

Beim Ergebnis je Aktie prognostizieren die Analysten -0,02 Euro (2017/18), 0,49 Euro (2018/19) und 0,69 Euro (2019/20). Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,00 Euro (2017/18), 0,15 Euro (2018/19) und 0,21 Euro (2019/20).

Zumtobel-Aktien notierten am Mittwochvormittag an der Wiener Börse bei 8,195 Euro und einem deutlichen Plus von 3,08 Prozent.

