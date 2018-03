Wir hatten es am Montagmorgen schon hervorgehoben: Die Analysten waren äußerst optimistisch, was die kommenden Perspektiven für das deutsche, im TecDAX gelistete Biotechunternehmen MorphoSys (ISIN: DE0006632003) angeht. Im Vorfeld der Ergebnisse für 2017 hatten Goldman Sachs, die Deutsche Bank und die Commerzbank ihre Kursziele teils deutlich angehoben. Dann kamen am Dienstag die Ergebnisse:

2017 im Rahmen der Erwartungen, 2018 ein geringerer Umsatz, dafür ein immens höherer Verlust. Was sind das denn für Perspektiven? Gute, behaupten die Analysten, die sofort danach den Daumen hoben. Die LBBW noch am Dienstag mit einer Anhebung des Kursziels von 86 auf 92 Euro, heute Früh J.P. Morgan mit einem neuen Kursziel von 100 nach 97 Euro. Denn man unterstellt, dass die deutlich höheren Investitionen, die MorphoSys derzeit in die Verlustzone drücken, sich in umso höheren Gewinnen ...

