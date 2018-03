Die Aktionäre sollen deshalb in den Genuss einer höheren Dividende kommen. Ein starkes Wachstum verzeichnete die Gesellschaft auch beim Auftragseingang. Nicht zuletzt deshalb blickt sie zuversichtlich in das laufende Jahr und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...