FinTech Group AG verlängert vorzeitig mit CEO Frank Niehage DGAP-News: FinTech Group AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung FinTech Group AG verlängert vorzeitig mit CEO Frank Niehage 14.03.2018 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Corporate News / Frankfurt am Main, 14. März 2018 FinTech Group AG verlängert vorzeitig mit CEO Frank Niehage Frankfurt - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) verlängert vorzeitig den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Frank Niehage, der in Personalunion auch Vorstandsvorsitzender der 100% Tochtergesellschaft FinTech Group Bank AG ist. Er soll bis mindestens 2022 die Geschicke des Konzerns leiten. Der Aufsichtsrat der FinTech Group AG hat am 12. März 2018 einstimmig den Vorstandsvorsitzenden Frank Niehage für eine weitere Amtszeit bis August 2022 bestellt. Frank Niehage übernahm in 2014 den Konzern in einer komplexen Restrukturierungssituation. Die erfolgreiche Übernahme der XCOM Gruppe in 2015, die er federführend leitete, ist ein wesentlicher Bestandteil des heutigen Erfolgs. Nach Jahren der Restrukturierung und der Reorganisation des Konzerns haben sich nicht nur die operativen Zahlen deutlich ins Positive gedreht. Parallel zum großen operativen Erfolg hat sich die Marktkapitalisierung der FinTech Group AG seit seinem Antritt im August 2014 versechsfacht. Und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum, die FinTech Group AG erwartet für 2018 einen Umsatz von 120 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von mindestens 24 Millionen Euro. "Frank Niehage hat in seiner ersten Amtszeit den Umbruch und die Restrukturierung des gesamten Konzerns mit großem Erfolg und hoher Dynamik vollzogen. Das Wachstum der vergangenen Jahre war eindrucksvoll, sowohl operativ als auch am Kapitalmarkt sind die richtigen Akzente gesetzt worden. Deshalb setzt der Aufsichtsrat für die weiteren Wachstumsambitionen auf Konstanz im Führungsteam und freut sich auf die kommenden Jahre gemeinsam mit Frank Niehage.", sagt Martin Korbmacher, Aufsichtsratsvorsitzender der FinTech Group AG. Über die FinTech Group AG Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank: Wir bieten innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach. Unsere Cash-Cow ist der Online Broker flatex, der durch unsere fortschrittliche, hauseigene Technologie Top-Service kostengünstig anbieten kann. Das macht flatex zur einer der am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen Europas. Unsere smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2B-Kunden an. Für viele namhafte Institute und sogar die staatliche Infrastruktur erbringen wir vitale Leistungen. Startups und disruptiven Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhelfen wir durch unser White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. Damit sind wir als Smart Bank in einer Zeit der Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden.

