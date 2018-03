Frankfurt - Die Deutsche Asset Management erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett um einen Renten-Tracker, so die Deutsche Börse AG.Mit dem db Xtrackers iBoxx USD Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (DR) (ISIN IE00BF8J5974/ WKN A2H5F5) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung hochverzinster, auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen zu partizipieren. Der Referenzindex umfasse Anleihen, die von Unternehmen begeben worden seien, die über ein Rating zwischen BB- und AAA von einer der führenden Rating-Agenturen verfügen würden. Für jeden Emittenten gelte eine Gewichtungsobergrenze von 2 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...