Glance eröffnet europäische Niederlassung in London, UK

14. März 2017 - Vancouver, B.C. - Glance Technologies Inc. (CSE:GET.CN) (OTCQB:GLNNF) (FKT:GJT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine neue Niederlassung in London (Vereinigtes Königreich) einrichtet, und Geschäftschancen für seine Technologie im Vereinigten Königreich und in anderen europäischen Ländern zu sondieren.

Als traditionsreiche Finanz- und Handelsmetropole und Innovationsdrehscheibe ist London der perfekte Ort, um die von Glance entwickelten marktführenden Plattformen für den mobilen Zahlungsverkehr auf den Marktplätzen Europas und der Welt zu verbreiten. Durch die Erweiterung seiner Präsenz in der britischen Hauptstadt, die bereits zur Heimat von Zeeshan Mallick, CEO von Glance Coin, und Key Advisor Dinis Guarda geworden ist, befindet sich das Unternehmen nicht nur in unmittelbarer Nachbarschaft zu den führenden Meinungsbildnern der FinTech- und Kryptowährungsbranche, sondern auch zu einigen der weltweit aktivsten Nutzern mobiler Zahlungssysteme: Laut einer Umfrage im Jahr 2016 verwenden 74 Prozent der britischen Konsumenten mobile Zahlungssysteme, Visa Europe. Mobile Payments Soar as Europe Embraces New Ways to Pay. 12. Oktober 2016. https://www.visaeurope.com/media/pdf/40172.pdf

und auch 68 Prozent aller Europäer sind mit der Technologie vertraut. Visa Europe. Mobile Money Takes Off as 77% of Europeans Use their Phones to Bank and Make Everyday Payments. 27. September 2017. https://www.visaeurope.com/newsroom/news/mobile-money-takes-off-as-7 7-of-europeans-use-their-phones-to-bank-and-make-everyday-payments

Im September 2017 wurde London im aktuellen Global Financial Centres Index neuerlich als Finanzzentrum Nr. 1 der Welt bestätigt Z/Yen Partners. Global Financial Centres Index 22. September 2017. http://www.longfinance.net/images/GFCI22_Report.pdf

Darüber hinaus ist London ein sehr aktives Zentrum für Kryptowährungen. Gemessen an der Zahl an Outlets, in denen Bitcoins als Zahlungsmittel akzeptiert werden, gilt die Stadt als Bitcoin-freundlichste der Welt Crypto Coin Network. The Top 10 (or 11) Bitcoin-Friendly Cities. 16. Januar 2016. https://www.ccn.com/top-10-11-bitcoin-friendly-cities/

und ist darüber hinaus Austragungsort diverser Blockchain-Konferenzen, wie z.B. Blockchain Expo Global, die zu den bedeutendsten und bestbesuchten auf internationaler Ebene zählen.

Aufgrund der zentralen Bedeutung für den FinTech- und Kryptowährungssektor, der Nähe zu den wachstumsstarken Märkten für mobile Zahlungssysteme Europas und der Tatsache, dass hier bereits einige unserer führenden Teammitglieder zuhause sind, ist die Eröffnung einer Niederlassung in London der nächste logische Schritt im Rahmen unserer Expansionspläne, erklärt Glance-CEO Desmond Griffin. Bereits in den Jahren, als ich noch mit dem Aufbau meines früheren Unternehmens PayByPhone beschäftigt war, galt London weltweit als eine der größten und aktivsten Drehscheiben in unserer Branche. Ich weiß also aus erster Hand, welche großartigen Chancen diese Stadt bereithält.

Glance hat die Absicht, sein bestehendes Netzwerk in Großbritannien und Europa durch neue Partnerschaften weiter auszubauen und daneben auch Möglichkeiten für die Einführung seiner Produkte Glance Merchant, Glance Pay und Glance Coin in den europäischen Märkten zu sondieren.

Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über die Geschäftschancen mit Glance im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern zu erfahren, senden Sie bitte eine E-Mail an Zeeshan Mallick (europe@glancepay.com).

Über Glance Technologies Inc.

Glance Technologies besitzt und betreibt Glance Pay, ein fortschrittliches Zahlungssystem, das die Art und Weise, wie Smartphone-Nutzer entscheiden, wo sie einkaufen, Waren und Dienstleistungen bestellen, Zahlungen durchführen, digitale Belege abrufen, digitale Angebote einlösen, tolle Belohnungen erhalten und mit Händlern interagieren, revolutioniert. Glance bietet zielgerichtetes In-App Marketing, geo-orientierte digitale Coupons, Kunden-Feedback, Händlernachrichten und individuelle Belohnungsprogramme. Das mobile Zahlungssystem Glance Pay umfasst eine eigene Technologie, einschließlich Nutzer-Apps, die für die Betriebssysteme iOS (Apple) und Android kostenlos heruntergeladen werden können, eine Händler-Manager-App sowie eine umfassende Technologie mit einem ausgeklügelten Betrugsschutz und einer blitzschnellen Zahlungsverarbeitung. Glance hat vor kurzem auch eine End-to-End-Blockchain-Lösung mit einem Belohnungssystem auf Basis von Kryptowährungen gekauft, die derzeit in die Glance Pay-App eingebunden wird.

