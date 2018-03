Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 188 Euro belassen. Während der Autokonzern in Richtung einer elektrifizierten Zukunft steuere, dürften die mittelfristigen Ergebnisse und Cashflows in zunehmenden Maße gestützt werden durch eine beispiellose Welle von SUV-Markteinführungen über alle Automarken der Wolfsburger hinweg, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/jha( Datum der Analyse: 14.03.2018

