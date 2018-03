Der Spezialchemiekonzern Evonik investiert 400 Millionen Euro in Polyamid-Anlagen. Der Kunststoff wird im boomenden 3D-Druck benötigt.

Die ganz persönlich zugeschnittene Brille gibt es mittlerweile bei viel Optikern - dem 3D-Druck sei Dank. In der Werkstatt hinterm Verkaufsraum fertigen die Handwerker individuelle Gestelle an. Zum Einsatz kommt in den 3D-Druckern Polyamid-Pulver, ein ultraleichter und dennoch stabiler Kunststoff. In Pulverform wird er in den Mini-Maschinen Schicht für Schicht aufgetragen und mit einem Laser verschmolzen.

Für Chemiefirmen ist der in vielen Branchen einsetzende Boom des 3D-Drucks ein gutes Geschäft. Nur vier Hersteller teilen sich den Markt für Polyamid 12 auf. Nun prescht der weltgrößte Hersteller voran: Die Essener Evonik AG plant den Neubau einer komplette Polyamid-Produktion am Standort Marl im nördlichen Ruhrgebiet. Rund 400 Millionen ...

