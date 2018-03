Peking (ots/PRNewswire) - Xiaozhu.com, Chinas führende und am schnellsten wachsende Plattform für Wohngemeinschaften, hat eine globale strategische Partnerschaft mit der weltweit ausgerichteten Online-Buchungsplattform agoda bekanntgegeben - einem Tochterunternehmen von Booking Holdings. Die Unternehmen werden in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, darunter bei Listungen, in der Innovation von Technologie und Dienstleistungen, im Branding und im Marketing. Sie werden so ihre Expertise in verschiedenen Märkten nutzen, um Kunden aus aller Welt bei Gastfamilienaufenthalten und der Nutzung von Wohngemeinschaften noch innovativere Erlebnisse zu bieten. In der Anfangsphase der Kooperationspartnerschaft werden die Parteien ihre Datenbestände gemeinsam nutzen, sodass jede Plattform über 100.000 Listungen verfügt.



agoda ist eine der am schnellsten wachsenden Online-Reise-Plattformen; sie bietet ihren Gästen eine Auswahl von 1,8 Millionen Immobilienobjekten in aller Welt an. Seit der Geschäftseröffnung in China im Jahr 2015 hat sich agoda sowohl für ins Ausland reisende chinesische Touristen als auch für ausländische Touristen, die China besuchen, zu einem der wichtigsten Anlaufpunkte für die Buchung von Unterkünften entwickelt.



Spencer Low, Geschäftsführer von "Greater China": "Die Partnerschaft wird Alternativen zu traditionellen Hotels in China schaffen und Reisenden nützen, die sich markantere Optionen für ihre Unterkunft wünschen. Zusammen werden Xiaozhu und agoda Kunden unkomplizierten Zugang zu Listungen ermöglichen, die mehrere Vorteile bieten. Einer besteht in der Flexibilität, bei Reisen in der Gruppe mit Freunden oder Familienangehörigen in einem größeren Objekt zusammen wohnen zu können. Ein anderer besteht darin, dass es mehr Optionen für Geschäftsreisende geben wird, denen Komfortmerkmale wie zu Hause wichtig sind. Darüber hinaus haben die Listungen unterschiedliche Preispunkte, um verschiedenen Budgets gerecht zu werden. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus Xiaozhus umfassenden Kenntnissen des chinesischen Marktes und agodas Expertise als weltweit ausgerichtetes Online-Reisebüro das Erlebnis der Kunden bei Gastfamilienaufenthalten verbessern werden."



Chen Chi, Mitbegründer und CEO von Xiaozhu, fügt hinzu, dass die Zusammenarbeit eine "Win-win"-Situation sei. Der weltweite Erfolg von agoda - vor allem seine Erfahrungen in Ländern Asiens - wird Xiaozhus Momentum in Richtung weltweiter Akzeptanz unterstützen. "Der chinesische Outbound- und Inbound-Tourismus wächst rasch; und Plattformen für Gastfamilienaufenthalte müssen in der Lage sein, Kunden aus aller Welt hochwertige Leistungen anzubieten. Zu diesem Zweck beschleunigt Xiaozhu die Kooperation mit seinen Branchenpartnern", erklärt Chen.



Seit dem Start seines internationalen Geschäfts im Jahr 2017 deckt Xiaozhu nun Listungen in über 100 ausländischen Städten ab - mit einem besonders starken Aufwärtstrend in Märkten wie Japan und Thailand, in denen das Konzept des Gastfamilienaufenthaltes boomt. Im "2017-2018 China Sharing Economy Survey Report", der im Februar von Nanfang Daily, Nanfang+ APP und iMedia Research veröffentlicht wurde, wurde Xiaozhu auf dem Diagramm zur Wettbewerbsfähigkeit der Wohngemeinschaftsbranche an erster Stelle geführt.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/653639/Xiaozhu.jpg



