Berlin (ots) - Ob persönlich, telefonisch oder elektronisch - das neutrale Informationsangebot der Deutschen Rentenversicherung in Sachen "Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge" ist vielfältig und steht kostenlos zur Verfügung. Hierauf weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin anlässlich des morgigen Weltverbrauchertages hin.



Wer persönliche Beratung oder Hilfe bei der Antragstellung sucht, kann sich an eine der 163 Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung wenden. Von der Möglichkeit, sich dort von einem der über 1.700 Mitarbeiter informieren und beraten zu lassen, haben im vergangenen Jahr knapp vier Millionen Versicherte Gebrauch gemacht. Neben den Auskunfts- und Beratungsstellen stehen zusätzlich rund 4.300 ehrenamtlich tätige Versichertenberater und Versichertenälteste der Rentenversicherung zur Verfügung. Sie beantworten vor Ort die Fragen der Versicherten und helfen ihnen, Leistungen zu beantragen.



Wer sich lieber telefonisch informieren möchte, dem steht das Servicetelefon der Rentenversicherung unter der kostenlosen Nummer 0800 1000 4800 zur Verfügung. Im Internet gibt es unter www.deutsche-rentenversicherung.de ebenfalls umfangreiche Informationen zu Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge.



