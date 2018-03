An den Aktienmärkten ist die Hölle los, am Goldpreis perlen die Nachrichten aber derzeit ab. Auf einen Ausbruch warten die Goldbugs bisher vergeblich. Immerhin aber hält die technische Unterstützung derzeit lehrbuchmäßig. Das wiederum bietet Chancen für antizyklisches Investieren!

Trump bewegt die Märkte - mal wieder!

Das war mal wieder ein verrückter Dienstag an den Aktienmärkten. Der DAX startete mit Rückenwind in den Tag, fiel bis zum Mittag in den negativen Bereich und ging dann in den Sturzflug über, als Donald J. Trump per Twitter die Entlassung von Außenminister Rex Tillerson bekannt gab. An seiner Stelle wird nun ein CIA-Mann zum Chefdiplomaten befördert. Das kann nichts Gutes bedeuten. So jedenfalls intepretierten die Devisenhändler diese Personalie, denn der US-Dollar verlor daraufhin kräftig an Boden. Fakt ist: Niemand glaubt ernsthaft, dass ein Hardliner aus der Geheimdienstwelt in Sachen Außen- und Handelspolitik auf Entspannung setzen wird. Und das wiederum schürt die Ängste vor einem Handelskonflikt mit der Volksrepublik China. Seit der Kontinentalsperre Napoleons hat Protektionismus nachweislich stets ...

